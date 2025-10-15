ABD'deki bilim insanları, "interosepsiyon" adı verilen ve yeni keşfedilen altıncı duyunun; beynin kalp, akciğer ve mide gibi iç organlardan gelen sinyalleri algılayarak vücudun iç dengesini korumasını sağladığını açıkladı.

ALTINCI DUYU: BEDENİN İÇ SESİ

ABD'deki Scripps Research Enstitüsü'nde yürütülen araştırmada, interosepsiyonun vücudun içsel süreçlerini algılayan sinir ağlarından oluştuğu belirlendi. Bu sistem sayesinde beyin; nefes alıp verme, kalp ritmi, kan basıncı ve bağışıklık tepkileri gibi hayati işlevleri takip edebiliyor.

Araştırmayı yöneten Prof. Xin Jin, bu alandaki keşiflerin sinirbilim açısından büyük bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnterosepsiyon, sağlığın neredeyse her yönü için temel öneme sahip. Ancak sinirbilimin hala en az keşfedilen alanlarından biri."

Bilim ekibi, bu gizemli duyuyu haritalamak için ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri 'nden (NIH) 14.2 milyon dolarlık araştırma fonu aldı.

BEŞ DUYUNUN ÖTESİNDE BİR SİSTEM

Görme, işitme, koku, tat ve dokunma gibi klasik duyular, dış dünyadan gelen uyarıları algılamamızı sağlıyor. İnterosepsiyon ise bu sistemlerden farklı olarak vücudun içinden gelen sinyalleri algılıyor.

Bilim insanları kalp, akciğer, mide ve böbrek gibi organlardan beyne sinyaller taşıyan sinir ağlarının, vücudun derinliklerinde karmaşık bir iletişim ağı oluşturduğunu belirtiyor.

Bu ağın sınırlarının tam olarak çizilememesi ise interosepsiyonun neden bugüne kadar tanımlanamadığının da açıklaması niteliğinde.

Araştırma ekibi, şimdi dünyanın ilk "içsel duyu atlasını" oluşturarak bu ağın tüm bağlantılarını haritalamayı hedefliyor.

RUH SAĞLIĞIYLA DOĞRUDAN BAĞLANTILI

Uzmanlara göre bu "gizli duyu" yalnızca fiziksel dengeyle ilgili değil, zihinsel ve duygusal sağlık açısından da kritik rol oynuyor.

Royal Holloway Üniversitesi'nden Jennifer Murphy ve UCL'den Freya Prentice, şu değerlendirmede bulundu:

"İnterosepsiyon; karar verme, sosyal etkileşim ve duygusal denge gibi pek çok psikolojik süreci etkiler. Bu sistemdeki bozulmalar; depresyon, anksiyete ve yeme bozuklukları gibi rahatsızlıklarda sıkça görülüyor."

Bilim insanları, interosepsiyonun anlaşılmasının otoimmün hastalıklar, kronik ağrı ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde de devrim yaratabileceğini düşünüyor.