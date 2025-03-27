Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı, Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolde yer aldığı, 2002-2003 yıllarında izleyici karşısına çıkan 'Asmalı Konak' dizisi bir döneme damga vurmuştu.

Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizinin en başarılı karakterlerinden biri de 'Dilara' olmuştu.

Özcan Deniz'in hayat verdiği 'Seymen'in ablası 'Dilara'yı Selda Özer canlandırmıştı.

Özer o dönem ekranların en başarılı isimleri arasına girmişti. Daha sonra 'Bir İstanbul Masalı', 'En İyi Arkadaşım', 'Saçsaça Başbaşa', 'Limon Ağacı', 'Mahpeyker: Kösem Sultan ve Anneler ile Kızları' gibi yapımlarla karşımıza çıkan Selda Özer, son olarak 2013 yılında yayınlanan 'Kaçak' dizisiyle karşımıza çıktı.

Uzun zamandır herhangi bir yapımda yer almayan oyuncu Selda Özer bu kez son haliyle gündeme geldi.

Sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden 64 yaşındaki Özer sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor.