Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından gerçekleştirilen "Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu", Ankara Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, resepsiyonun açılışında yaptığı konuşmada, yabancı misyon temsilcileri ile sanayicilerin bir araya geldiği davetlerin önemine işaret ederek, "35 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle önemli bir potansiyeli barındıran Ankara’nın, ülkelerinizdeki iş dünyasıyla ticari ve ekonomik faaliyetlerini birbirlerini tamamlayacak şekilde artırabiliriz." diye konuştu.

Ardıç, Ankara'nın uluslararası direkt uçuşlarda yetersiz olduğuna dikkati çekerek, "Başkentimizin küresel ölçekte erişilebilirliğini kolaylaştıracak yeni direkt uçuş hatları için AJET ile yürüttüğümüz çalışmalardan yakın zamanda somut sonuçlar alacağımızı öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

BÜYÜKELÇİLERE SİTEM: ÜLKELERİNİZDEN VİZE ALAMIYORUZ

Vize süreçlerinde yaşanan aksaklıklara değinen Ardıç, yeni iş birlikleri kurmak istendiğinde uzun ve zahmetli vize prosedürleri ile karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Ardıç, programda bulunan büyükelçilere seslenerek, "Ülkelerinizden satın aldığımız bir makinayı teslim almaya gitmek için bile vize alamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda sizlerden iş dünyasına desteğinizi bekliyoruz. İnanıyoruz ki, vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliği çok daha güçlü ve verimli bir zemine kavuşacaktır" dedi.