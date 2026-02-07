Türkiye dün Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiği binlerce canını andı. Depremin yıl dönümünde yıkımın yaşandığı 11 ilde anma törenleri düzenlenirken MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı tören öncesi yaptığı paylaşıma tepki yağdı.

Çenet'in sosyal medya hesaplarından "Bugün senin bayramın Osmaniye, bayramlıklarını giy de gel" ve "Bugün bin atlı çocuklar gibi şendik. Teşekkürler Osmaniye" paylaşımı yaptı.

Sosyal medyada Çenet'e çok sayıda kişi tepki gösterirken eleştirenlerden biri de CHP'nin Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu.

Kaya Osmaniye'de binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bayramlık çağrısı yapılan bu topraklarda; anneler evlatsız, çocuklar yetim, mezarlıklar dolu!" dedi.

Asu Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Bir belediye başkanı düşünün… 6 Şubat’ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı. On binlerce yaralı, yerle bir olmuş bir şehir, hâlâ dinmeyen bir yas…

Enkaz altında “devlet nerede” diye beklerken hayata veda eden insanlar… Ve bu tarifsiz acının yıldönümünde, sırf Cumhur İttifakı’nın genel başkanları geliyor diye çıkıp “Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel.” diyebiliyor.

Bu gaf değil. Bu düşüncesizlik değil. Bu düpedüz vicdansızlıktır. Bu şehir bayramda değil. Bu şehir hâlâ yas tutuyor. Bu şehir hâlâ hesap sorulmasını bekliyor.

Bayramlık çağrısı yapılan bu topraklarda; anneler evlatsız, çocuklar yetim, mezarlıklar dolu!

Acının yıldönümünü şova, yası propagandaya, enkazı siyasi vitrine dönüştüren bu anlayışınızdan biraz da olsa utanın artık.

Yazık ki ne yazık. Ayıp ki ne ayıp. Osmaniye’nin ihtiyacı bayramlık değil; adalet, sorumluluk ve vicdandır Başkan Bey!"