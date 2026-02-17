Son teknolojik sistemlere sahip 280 milyon dolar değerindeki 7. nesil Çağrı Bey sondaj gemisi, 180 kişilik mürettebatı ile Somali’ye uğurlandı. Çağrı Bey’e deniz korsanlarına karşı, donanmaya ait TCG Sancaktar, Gökova ve Bafra adlı 3 fırkateyn ile, Altan - Korkut ve Sancar adlı 3 destek gemisi de eşlik ediyor. 7 gemi ile Somali’de petrol ve doğalgaz aramaya giderken 5 yıldır Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’a ise çıkamıyoruz.

LİBYA VE SOMALİ

Türkiye, Suriye, Libya, Somali, Venezuela, Türkmenistan, Nijer ile petrol ve doğalgaz araması konusunda faaliyette bulunuyor. Geçen hafta Libya’da ihaleye katılıp 2 deniz sahasında petrol ve doğal gaz arama hakkı elde edildi. Azerbaycan’da Şafak-Asiman sahasına da yüzde 30 ortak olduk. Pakistan’da 5, Kazakistan’da 3 sahada ruhsat alındı. İspanyol Repsol, ABD’li Chevron, Exxon Mobil ve ESSO Exploration şirketleri ile Karadeniz ve Akdeniz’deki alanlar için anlaşma imzaladı.

KIBRIS’A DÖNEMEDİK

Dünyanın birçok yerinde enerji faaliyetleri sürdürülürken, petrol ve doğalgaz aradığımız ve 2020’de çekildiğimiz Doğu Akdeniz’e ise dönemedik. Sondaj gemisi ve Kanlı Noel’deki Kıbrıs şehitleri Kutsi, Murat, Hakan, Mürüvvet adı verilen destek gemileri ile Doğu Akdeniz’e dönme planı da henüz hayata geçirilemedi. KKTC’ye ait münhasır ekonomik bölgede ruhsatlı parsellerde sondaj ve sismik faaliyete ara verildi. Güney Kıbrıs ise doğal gaz bulduğu bölgede Norveç, Katar ve ABD’li firmalar ile sondaj yapıyor.

‘Hidrokarbon yatakları ABD kontrolüne geçiyor’

Deniz YAVUZYILMAZ (CHP Genel Başkan yardımcısı): Chevron anlaşması ile Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları ABD kontrolüne geçiyor. Rumlar da bu parselleri Chevron’a teslim etti. Türkiye bölgeye sondaj ve sismik gemi ile Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn göndermeli.

UZUN YILLARDIR YOKUZ

Murat EMİR (CHP Grup Başkanvekili): Doğu Akdeniz’deki haklarımızı neredeyse tamamen kaybettik. Uzun yıllardır Doğu Akdeniz’de yokuz.

MAVİ VATAN GÜNDEMDEN DÜŞTÜ

Turhan ÇÖMEZ (İYİ Parti Grup Başkanvekili): Mavi Vatan gündemden düştü. Petrol ve doğal gaz aramalarına ara verdik. Doğu Akdeniz’e çıkmalıyız.

HAKKIMIZI ÇİĞNETMEDİK

Hulusi AKAR (Mili Savunma eski Bakanı): Nerede sismik araştırma yapılacak; nerede petrol, gaz aranacak hepsinin hesabı yapılıyor, kaybettiğimiz bir hak yok. Kıbrıs ve Ege’de haklarımızı çiğnetmedik.

Cem Gürdeniz

‘HER ŞARTTA SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Mavi Vatan kavramının yaratıcısı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Türkiye’nin dış çeperde hidrokarbon faaliyetleri için Somali’de ve Libya’da olması doğru bir karardır. Ancak 17 Kasım 2020’den bu yana Doğu Akdeniz’de ekonomik varlığımız ile yokuz. Bölge, Güney Kıbrıs’ın insiyatifine bırakılamaz. Her şart ve ortamda Mavi Vatana sahip çıkmalıyız” dedi.