Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren binlerce vatandaşını anarken TBMM'de de özel oturum düzenlendi. Milletvekillerinden sadece 45’i özel oturuma katıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara göre 53 binden fazla kişi yaşamını yitirirken 11 ilde büyük yıkımlar yaşandı.
Depremin büyük yıkıma neden olan illerde anmalar düzenlenirken Meclis de dün 6 Şubat gündemli toplandı.
VEKİLLER SINIFTA KALDI
592 milletvekilinin görev yaptığı TBMM'de deprem oturumuna sadece 45 milletvekili katıldı.
CHP'den 19, AKP'den 8, DEM Parti'den 8, MHP'den 4, Yeni Yol'dan ve İYİ Parti'den de 2 isim özel oturumda yer aldı.
Özel oturuma 45 vekilin katılması vatandaşların tepkisine neden oldu.