İBB davasının 33’üncü gününde, 110 milyar liralık kamu zararı olduğu iddia edilen Eylem 53’teki Cebeci Maden Sahası iddiaları konuşuldu. 77’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı duruşmada, Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı olan ve rüşvetle suçlanan kantarcı Volkan Ateş üç dakikalık savunma yaptı.

İMAMOĞLU KONUŞTU

Volkan Ateş, “Ben kantar sorumlusuyum. Kantarda işimiz standarttır. Kaçak döküm ile suçlanıyorum. Ama buraya her gün Sultangazi zabıta, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı, Orman Bölge Müdürü, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Vali Yardımcısı ve Enerji Bakanlığı uğrar. Böyle bir yerde kaçak işlem yapılacağını hiç düşünmedim” dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu söz aldı ve “19 Mart’ta 560 milyar liralık yolsuzluk iddiası vardı, bu 160 milyara düştü. Bunun 110 milyar lirası da Cebeci Maden Sahası’ndan kaynaklanıyor. İddialar asrın uydurması” dedi.

ÜÇÜNCÜ KADIN SANIK

Duruşmada dün ayrıca, davanın 3’ncü tutuklu kadın sanığı Yağmur Cansu Yeşilyurt da konuştu. Orman Kanuna muhafelet ve rüşvetle suçlanan Yeşilyurt, “Ben Ekrem İmamoğlu’yla resmi veya resmi olmayan hiçbir toplantıya katılmadım. Toplantılarda Vamli ve kamu yöneticileri vardı. Ben Ekrem Bey’i ilk kez 19 Mart sabahı sivil polis aracında, önce nezarethanede ardından da mahkeme salonunda kanlı canlı gördüm” diye ekledi.

Kantarcı: Savcı, ‘Yalan söyledin bizi kandırdın’ dedi beni tutuklattı

Kantar sorumlusu Volkan Ateş, tutuklanmasının öyküsünü de şöyle anlattı: “Beni adliyeye ifadeye çağırdılar. Savcı ile içeride sohbet havasında ifade verdikten sonra ‘tamam’ dedi ‘kağıdını imzalayıp çıkacaksın’ dedi. Dışarıda beklerken birden kapı açıldı ve savcı “Yalan söyledin bizi kandırdın her şeyi itiraf edeceksin dedin hiçbir şeyi itiraf etmemişsin” dedi ve sonra koluma kelepçe takılıp tutuklandım.