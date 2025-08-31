MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Dava arkadaşım, ülküdaşım" diyerek savunduğu Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Son olarak hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma’ suçundan tutuklanan ve Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen bir diğer isim olan eski MKE Başkanı İsmet Sayhan'ın danışmanlığını yaptığı Assan Grup'un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderilen Öner ve Okumuş'un ifadeleri alındı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

10 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Assan Grup altında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

ÇAKICI VE BAHÇELİ'YE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Selahattin Yılmaz, suç dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yla birlikte Bahçeli’ye yaptığı ziyaretle biliniyor.

Eski MKE Başkanı Emin Öner de MHP ve Bahçeli'ye yakınlığıyla biliniyor.

OLAY

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, Assan Grup ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, Assan Grup altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.