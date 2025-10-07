3 metre çapındaki 2025 TF adlı bir asteroit, 1 Ekim sabahının erken saatlerinde Antarktika üzerinden yalnızca 480 kilometre farkla geçerek gezegenimize tehlikeli derecede yaklaştı. Ancak bilim insanları bu yakın geçişi, olaydan birkaç saat sonra fark etti.

428 KM YAKINDAN GEÇTİ

Asteroit, Dünya yüzeyinden sadece 428 kilometre yükseklikten geçti — yani Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) yörüngesinden bile daha yakın bir mesafeden. Bu kadar tehlikeli bir yakın temasın ardından, gök taşı Catalina Sky Survey teleskopları tarafından tespit edilene kadar kimse farkına varmadı.

Her ne kadar bu kadar yakın bir geçiş endişe verici görünse de, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tehlikenin ciddi boyutlarda olmadığını açıkladı. ESA, bu büyüklükteki cisimlerin genellikle atmosfere girdiklerinde yanarak yok olduğunu, bazen küçük meteor parçalarının yere düşebileceğini belirtti.

ESA uzmanları, olayın ardından Avustralya’daki Las Cumbres Gözlemevi aracılığıyla 2025 TF’yi gözlemledi. Böylece gök cisminin tam geçiş zamanı olan 01:47:26 BST saatiyle birlikte büyüklüğü ve konumu daha hassas biçimde hesaplandı. Ajans, “Uzayın karanlığında metre ölçeğinde bir cismi bulmak etkileyici bir başarı” açıklamasında bulundu.

ÇARPSAYDI DA YIKIMA NEDNE OLMAYACAKTI

Bilim insanlarına göre, 2025 TF Dünya yüzeyine çarpsaydı büyük bir yıkıma neden olmayacaktı, ancak bir uzay aracıyla çarpışsaydı ciddi hasar yaratabilirdi. Neyse ki geçiş sırasında ISS ya da başka bir uydu, asteroitin rotasında bulunmuyordu.

NASA, hükümetin geçici kapanması nedeniyle kamu iletişimini durdurmuş olsa da, 2025 TF’ye dair verileri Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi (CNEOS) sitesine ekledi. Kayda göre, bu gök cismi bir sonraki kez 2087 yılında, Dünya’ya yaklaşık 5,97 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacak.

'TEHLİKELİ' SINIFINDA DEĞİL

Bir asteroitin “potansiyel olarak tehlikeli” sınıfına girmesi için en az 140 metre çapında olması ve Dünya’ya 7,48 milyon kilometre mesafeden daha yakın geçmesi gerekiyor. 2025 TF bu sınıra girse de çok küçük olduğu için tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ancak bu küçüklük, aynı zamanda tespit edilmesini de zorlaştırıyor. bu nedenle olaydan önce fark edilmedi.

Ekim ayı itibarıyla, Uluslararası Astronomi Birliği verilerine göre 39 bin 585 yakın Dünya asteroidi (NEA) tespit edilmiş durumda. Bunlardan 11 bin 453’ü 140 metreden büyük ve yaklaşık 2 bin 500’ü potansiyel tehlike sınıfında yer alıyor.

Daily Mail'in haberine göre; geçmişte, 2023’te Berlin’e sadece 95 dakika önceden fark edilen 2 metrelik bir asteroidin atmosfere girmesi ve 2013’te Rusya’nın Çelyabinsk kentinde patlayan 20 metrelik meteorun 1.500 kişiyi hastanelik etmesi, gökyüzünün hâlâ sürprizlerle dolu olduğunu hatırlatıyor.