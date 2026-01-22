UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe'nin sahasında Aston Villa ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında son dakikalar oynanırken, İngiliz ekibinin ağlara giden topu gol değeri kazanmadı.
Maçta 42. dakika oynanırken hızlı gelişen Aston Villa atağında savunma eksik yakalandı. Morgan Rogers'ın pasıyla karşı karşıya kaldığı kaleci Ederson'u da geçen Jadon Sancho'nun boş kaleye yaptığı vuruşta Milan Skriniar topu çıkardı. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top hakem Luis Godinho'ya çarparak yeniden Sancho'nun ayağına geldi. İngiliz futbolcunun vuruşunda top ağlara giderken, hakem topun kendisinden geldiğini söyleyerek golü iptal etti.
Oyun hakem atışıyla kaldığı yerden devam etti.