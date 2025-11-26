Ünlü astrolog ve medyum Inbaal Honigman, 2026 yılına ilişkin astrolojik değerlendirmelerinde, aşk ve ilişkiler açısından öne çıkan en şanslı tarihleri açıkladı. Honigman’ın hazırladığı listede, romantizmin simgesi olarak kabul edilen 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yer almaması dikkat çekti.

Honigman, özellikle Venüs’ün 10 Şubat–6 Mart tarihleri arasında Balık burcundaki konumunun, romantik girişimlerde bulunmak isteyenler için yılın en uygun dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Astrolog, bu süreçte duygusal açıklık, uyum ve bağ kurma gücünün belirgin şekilde arttığını ifade etti.

AŞK İÇİN "EN ŞANSLI" OLARAK TANIMLANAN 6 TARİH

1. 18 Şubat 2026 – Balık sezonunun açılışı

Balık burcunda başlayan yeni dönem ve Ay’ın aynı burçta bulunması, astroloğa göre duygusal ifadelerin güçlendiği, romantik adımlar için ideal bir atmosfer oluşturuyor.

2. 10 Mart 2026 – Jüpiter’in ileri harekete geçişi

Şans gezegeni Jüpiter’in retrodan çıkmasıyla ilişkilerde yaşanan gecikmelerin ve kararsızlıkların sona erebileceği belirtiliyor. Bu tarih, romantik planlar ve sürprizler için öneriliyor.

3. 16 Mayıs 2026 – Boğa yeniayı

Güneş ve Ay’ın Boğa burcundaki kavuşumu, istikrarlı ve uzun vadeli ilişki adımları için uygun bir zemin sağlıyor. Çiftlerin bağlarını güçlendirmek adına olumlu bir dönem olduğu belirtiliyor.

4. 28 Ağustos 2026 – Balık burcunda dolunay ve Ay tutulması

Aşk temalı güçlü enerjilerin hâkim olduğu bu tarihin, önemli kararlar, evlilik teklifi veya ilişkide bir üst seviyeye geçmek için öne çıktığı ifade ediliyor.

5. 4 Aralık 2026 – Venüs ve Ay Terazi’de

Venüs'ün Terazi burcunda uzun süre kalmasıyla ilişkilerde denge ve uyumun öne çıkması bekleniyor. Ay’ın da aynı burçta bulunması, sakin ve romantik planlar için elverişli bir gün yaratıyor.

6. 26 Aralık 2026 – Merkür Oğlak burcunda

Merkür’ün Oğlak burcuna geçişinin, ilişkilerde ortak hedefler belirleme, plan yapma ve geleceğe yönelik adımlar atma açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtiliyor.