Astroloji sıklıkla karakter analizleriyle öne çıksa da kimi zaman hem duygusal hem de analitik zakaya yönelik burç tahminleriyle de kendine yer buluyor.

Bir grup astrolog buradan yola çıkarak kendi danışanları üzerinden en zeki burcu bulmak için bir araştırma yapıyor.

Söz konusu testin sonucunda en yüksek skorları Kova ve Başak burcu kişiler alıyor.

Yenilikçi düşünceleriyle tanınan Kova burçları, testin yaratıcılık ve problem çözme bölümlerinde fark yarattı. Araştırmacılara göre Kovalar, kalıpların dışına çıkma ve geleceği öngörme konusunda doğal bir yeteneğe sahip.

Detaylara gösterdikleri dikkatle öne çıkan Başak burçları ise, mantık ve analiz gerektiren sorularda üstün başarı gösterdi. Merkür’ün etkisiyle olaylara hem sistematik hem pratik yaklaşmaları, onları listenin zirvesine taşıdı.

Astrologlar “Kova ve Başak’ın zeki burçlar olduğunu biliyorduk ama bu kadar fark yaratmaları bizi de şaşırttı" yorumunda bulundular.

Araştırma, aynı zamanda İkizler ve Akrep burçlarının da ortalamanın üzerinde performans gösterdiği ortaya çıkardı.