Son bir kaç yıldır konuşulan ama esas atağını bu sene yapan yatırım aracı altındı ancak bu yıl gümüş de yatırımcısına çok fazla kazandırdı.

2025 yılında yatırımcıyı en çok sevindiren metal gümüş oldu. Ons gümüş 60 doları gram gümüş 82 doları aştı. Ekonomistler gibi Astrologlar da gümüşün önü açık diyor.

"2026 TEMMUZ'A KADAR YÜKSELİŞ SÜRECEK"

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Astrolog Öner Döşer, SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2026 yılının bana göre ilk yarısının prim oranı en yüksek emtiası gümüş olacak. Öncelikle gümüşün yıllık doğum haritası var. Gümüşün bir tarihi var. Bu tarih üzerinden haritasına baktığımızda Temmuz 2025- Temmuz 2026 arası trendi yüksek görünüyor. 2026'nın ikinci yarısında altından atak görebiliriz. Mart ayının ortasından itibaren gümüşün hayli prim yapacak olması olası."

ALTIN HALA GÜVENLİ LİMAN

Gümüş yaklaşık yüzde 150 yükselişi ile altını solladı. Yalnızca analistler değil astroloji haritaları da gümüşe dikkat çekiyor. Gökyüzü gümüşün gelecek yıl da yükseleceğini söylüyor.

Gümüşte küresel talep artsa da yastık altı yatırımcısı için altın hala en güvenli liman.