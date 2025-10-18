Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) liderliğinde yüzlerce emekli astsubay, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla Ankara’da toplandı. Astsubaylar, Anıtkabir’e gelerek Ulu Önder Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.

Törende TEMAD Başkanı Cahit Koca, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Yüce Atatürk, ömrünü milletine adamış mensuplarımızla birlikte huzurundayız. Bir kez daha gösterdiğin yolda ilerleyeceğimizi ilke ve devrimlerine sonsuza dek savunucusu olacağımızı, kurduğun laik cumhuriyeti kanımızın son damlasına kadar savunacağımıza ant içeriz. Huzur içinde uyu. Bizler cumhuriyet sevdalıları var iken gözün arkada kalmasın. Bıraktığın emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız.”

TEMAD üyeleri, ‘TSK’nın belkemiği’ olarak nitelendirilen astsubayların sorunlarını SÖZCÜ’ye dile getirdi. Tazminatlar ve görmezden gelinen haklarını talep eden astsubaylar, geçinemediklerini söylerken somut bir adım atılması gerektiğini ifade etti.

Anıtkabir ziyareti sonrası TEMAD üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak polis tarafından durduruldu. Emekli astsubaylar ve aileleri ellerinde, “Astsubay ordunun omurgasıdır”, “Astsubaylar burada adalet nerede”, “Para için değil onurumuz için”, “Astsubaylar tazminatlarını istiyor” yazılı dövizler taşıdı.

Sizin çocuğunuz terörden öldü mü?

Astsubaylar, açılım sürecini ve hak arayışlarını SÖZCÜ’ye dile getirdi...

Bekir Sıtkı Özvatan (63): “Bu kadar emekli asker burada toplandı. İyi durumda değiliz. Haklarımız verilmeli ay sonu gelmiyor. Açılım sürecine ilişkin sadece şunu soruyorum. ‘Sizin çatışmada bir çocuğunuz öldü mü?” yanıt bekliyorum.”

İsmail Tabanlı (68): “Asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyoruz. Mağdur edildik, sözler yerine getirilmedi. Açılım sürecinde samimi olduklarına inanmıyorum. Teröre karşı barışla mücadele edilmez.”

Ertuğrul Yücel (68): “Aldığımız ücetler bize yetmiyor. Kesinlikle geçinemiyoruz. Artık somut bir adım atılmalı. Başlatılan yeni açılım sürecine olumlu bakmıyorum. Bu konunun olumlu sonuçlanacağına hayatta ihtimal veremiyorum.”

Ahmet Atik (64): Ülkede ekonomik sıkıntı var. Her geçen gün daha geriye gidiyoruz. Ülke her anlamda tamamen geri gidiş içinde. Artık acilen değişik bir iktidara ve milli düşünen bir hükümete ihtiyaç var.”