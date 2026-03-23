Pazartesi sabah seansında Asya borsaları, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Washington-Tahran hattındaki gerilimin tırmanmasıyla kırmızıya boyandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı ve savaşın kısa sürede sona ereceğine dair umutları suya düşüren açıklamaları, bölge endekslerinde sert düşüşleri beraberinde getirdi.

ENDEKSLERDE SERT KAYIPLAR: GÜNEY KORE VE JAPONYA BAŞTA

Japonya'da Nikkei 225 endeksi sabah saatlerinde %3,3 değer kaybederek 51.638,85 puana geriledi. Bölgenin en sert düşüşlerinden biri Güney Kore’de yaşandı; Kospi endeksi %5,1 oranında çakılarak 5.485,50 puana indi.

Diğer Asya piyasalarında da tablo benzerdi:

Tayvan Taiex: %2,6 kayıpla 32.663,07

Hong Kong Hang Seng: %3,1 kayıpla 24.497,27

Şanghay Kompozit: %2,1 kayıpla 3.872,84

Avustralya S&P/ASX 200: %0,7 kayıpla 8.366,20

TRUMP'TAN YOK ETME TEHDİDİ, TAHRAN'DAN MİSİLLEME YANITI

Piyasalardaki bu panik havasının merkezinde, Başkan Trump’ın hafta sonu yaptığı sert açıklamalar yer alıyor. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen trafiğe açmaması durumunda, ABD’nin bu ülkedeki enerji santrallerini "yerle bir edeceği" (obliterate) uyarısında bulundu. Tahran yönetimi ise bu tehdide, olası bir saldırı durumunda bölgedeki ABD ve İsrail enerji altyapılarını hedef alacaklarını belirterek karşılık verdi.

Mizuho Bank Singapur analisti Ng Jing Wen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Trump’ın ültimatomu ve İran’ın misilleme uyarıları, çatışmanın genişleyeceğine işaret ediyor. Bu durum enerji arzındaki aksamaları ve piyasa volatilitesini, ufukta bir çıkış yolu görünmeksizin yüksek tutuyor," ifadelerini kullandı.

FAZ İNDİRİMİ UMUTLARI RAFA KALKTI

Analistler, cuma günü de piyasaları sarsan yüksek petrol fiyatlarının, Fed’in (ABD Merkez Bankası) yakın zamanda bir faiz indirimine gitme olasılığını zayıflattığını belirtiyor. Savaş öncesinde yatırımcılar, Fed’in bu yıl en az iki kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıyordu. Ancak Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının faizleri sabit tutma kararları ve artan enerji maliyetleri bu beklentiyi zora soktu.

Wall Street de haftayı moralli kapatamamıştı. S&P 500 endeksi cuma günü %1,5 değer kaybederek son bir yılın en uzun süreli (4 hafta üst üste) kayıp serisini gerçekleştirdi. Dow Jones 443 puan (%1) gerilerken, Nasdaq %2 düşüş kaydetti.