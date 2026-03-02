Asya borsaları Pazartesi günü keskin düştü. ABD ve İsrail hafta sonu İran’a saldırdı. Petrol fiyatları yükseldi. Yatırımcılar riskli varlıklardan güvenli limanlara yöneldi.

Bölge piyasaları Wall Street’in Cuma seansından zayıf başladı. Yapay zeka ve faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ABD hisselerini vurdu. ESH26 00.58’de (Türkiye saati) yüzde 0,6 düştü. Böylece ilk kayıplarının bir kısmını geri aldı.

ABD-İRAN SALDIRILARI RİSK İŞTAHINI VURDU

Hong Kong’un Hang Seng endeksi ve Japonya’nın Nikkei 225 endeksi Asya’da en kötü performans gösterdi. Sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 1,6 düştüler. İki endeks de teknoloji hisselerindeki kayıplardan etkilendi.

Japonya’nın TOPIX endeksi yüzde 1,6 geriledi. Çin’in Shanghai Shenzhen CSI 300 ve Shanghai Composite endeksleri yüzde 0,6 ve yüzde 0,5 düştü.

Avustralya’nın ASX 200 endeksi yüzde 0,5 geriledi. Singapur’un Straits Times endeksi yüzde 1,8 düştü. Hindistan’ın Nifty 50 endeks vadeli işlemleri yüzde 0,8 geriledi.

Piyasalar genelinde düştü. ABD ve İsrail hafta sonu İran’a saldırdı. Yüzlerce kişi öldü. Aralarında Dini Lider Ayetullah Hamaney ve birçok üst düzey yetkili vardı.

İran misilleme yaptı. Birçok Ortadoğu ülkesine ve bölgedeki ABD üslerine saldırı düzenledi.

Çatışma durma belirtisi göstermiyor. ABD ve İsrail liderleri İran’a saldırmaya devam edeceklerini açıkladı. Tahran da sert misilleme sözü verdi. Ülkenin liderlik değişikliği de dikkat çekiyor.

Hafta sonu saldırıları petrol fiyatlarını Pazartesi günü keskin yükseltti. Piyasalar Ortadoğu’da arz kesintisi endişesi taşıyor. Yükselen ham petrol fiyatları birçok Asya ülkesi için enflasyonist baskı sinyali veriyor. Bu ülkeler emtiayı büyük ölçüde ithal ediyor.

TEKNOLOJİ KATIPLARI BASKILIYOR: ODAKTA ÇİN EKONOMİSİ VAR

Jeopolitik endişelere ek olarak Asya piyasaları teknoloji hisselerindeki kayıplardan da etkilendi. Yatırımcılar yapay zekanın sektör üzerindeki etkisinden emin değil.

Özellikle yazılım hisseleri Şubat ayında derin kayıplar yaşadı. Yapay zeka araçlarından kaynaklanan artan rekabet endişesi hakim.

Çin’de ülkenin en üst düzey siyasi organlarının "iki oturum" toplantıları bekleniyor. Toplantılar 4 Mart ile 11 Mart arasında yapılacak. Toplantılar Çin’in 15. Beş Yıllık Planı için gündem belirleyecek.

Pekin’in daha fazla teşvik önlemi açıklaması bekleniyor. Özellikle Çin ekonomik büyümesi 2020’lerde istikrarlı şekilde yavaşladı.

ABD’nin beklenenden güçlü üretici enflasyonu verisi Cuma günü açıklandı. Dünyanın en büyük ekonomisinde yapışkan enflasyon endişelerini artırdı. Faiz oranları ülkede daha uzun süre değişmeden kalabilir.

Bölgesel faiz belirsizliği de baskı yaptı. Piyasalar Japonya Merkez Bankası’nın yakın vadede daha fazla faiz artırımı beklentilerini fiyatlamadı. Özellikle ülkeden gelen zayıf enflasyon verileri sonrasında.

Bununla birlikte piyasalar Avustralya Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artıracağına giderek daha fazla ikna oldu. Ülke 2025 sonlarında enflasyonda yeniden yükselişle mücadele ediyor.