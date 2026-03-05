ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının geniş alana yayılmasıyla Orta Doğu'da gerilim arttı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve savaşın daha geniş alana yayılmasıyla oluşabilecek enerji krizi tehdidi, dünya ülkelerini harekete geçirdi. Çin yükselen petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından benzin ve dizel ihracatını yasakladı. Güney Kore ve Japonya'da da tedarik sıkıntıları yaşanmaya başladı.

Güney Kore’de enerji arz güvenliğine ilişkin endişeler, parlamentoya sunulan verilerle gündeme geldi. Bir milletvekilinin paylaştığı bilgilere göre ülkenin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) stokları kritik seviyeye indi.

Açıklanan verilere göre mevcut LNG rezervleri, olası bir tedarik kesintisi durumunda ülkenin enerji ihtiyacını yalnızca 9 gün boyunca karşılayabilecek düzeyde bulunuyor.

Dünyanın en büyük enerji ithalatçılarından biri olan Güney Kore’de yetkililer, sınırlı rezervlerin enerji arz güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirtti. Enerji arzında sürekliliğin sağlanması için stratejik planlamanın gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI GEÇİŞLERİ AKSADI

Öte yandan bazı enerji sevkiyatlarının da aksadığı bildirildi. Basına yansıyan bilgilere göre yedi Güney Kore petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçemediği kaydedildi.

Orta Doğu’da artan gerilimin petrol ve doğalgaz sevkiyatlarını etkileme ihtimali nedeniyle Seul yönetimi enerji arzına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

JAPON RAFİNERİLERDEN STRATEJİK REZERV TALEBİ

Enerji piyasalarındaki gelişmeler Japonya’da da gündeme geldi. Ülkedeki petrol rafinerileri, olası arz şokuna karşı hükümete ulusal petrol rezervlerinin kullanıma açılması çağrısında bulundu.

Rafineriler, Orta Doğu’daki gerilimin petrol tedarik zincirini kesintiye uğratma riskine dikkat çekti. Japon hükümetinin ise enerji politikasına ilişkin değerlendirmelerini sürdürdüğü ve henüz resmi bir karar açıklamadığı bildirildi.

ÇİN YAKIT İHRACATINI DURDU

Enerji piyasalarındaki gelişmeler üzerine Çin de bazı tedbirler aldı. Artan petrol fiyatları ve tedarik riskleri nedeniyle benzin ve dizel ihracatının durdurulduğu bildirildi.

Çin’in ham petrol ithalatının yaklaşık yarısı Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşirken, ülkenin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 30’u da aynı güzergâhtan sağlanıyor. Bölgedeki deniz trafiğinin büyük bölümünün durması nedeniyle Çinli rafinerilerin stok hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

RAFİNERİLER İÇİN 10 GÜNLÜK TAMPON HESAPLANIYOR

Çin’deki rafinerilerin mevcut koşullarda iç operasyonların kısıtlanmasına karşı yaklaşık 10 günlük bir tampon süre hesapladığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, Hürmüz Boğazı’ndaki kesintinin uzun sürmesi halinde rafinerilerin yeni sözleşme imzalamayı durdurduğu ve bazı navlun anlaşmalarının iptali için müzakereler yürüttüğü aktarıldı.

Öte yandan gümrük depolarında bulunan havacılık yakıtı ile Hong Kong ve Makao’ya gönderilecek yakıtın söz konusu kısıtlamalardan muaf tutulduğu bildirildi.