Hindistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin en zengin iş insanı Mukesh Ambani’nin hayır kurumu Reliance Foundation tarafından işletilen Vantara Yaban Hayatı Kurtarma Parkı hakkında bağımsız bir soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Mahkeme, parktaki hayvanların yasa dışı yollarla elde edildiği ve kötü muameleye maruz bırakıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi. Soruşturmada, fillerin edinilme süreçleri, hayvanların gösteri amaçlı kullanılıp kullanılmadığı ve tesisin Hindistan Vahşi Yaşam Koruma Yasası’na uygunluğu incelenecek.

AİLENİN PRESTİJ PROJESİ

Gujarat eyaletinin Jamnagar kentinde yer alan proje, Mukesh Ambani’nin küçük oğlu Anant Ambani’nin öncülüğünde yürütülüyor. Vantara, Ambani ailesinin en prestijli yatırımlarından biri olarak tanınıyor. Parkın internet sitesine göre bugüne kadar binlerce hayvan kurtarıldı ve dünyanın en büyük fil hastanesi inşa edildi.

Anant Ambani, geçen yıl milyonlarca dolarlık görkemli bir düğünle evlenmiş, Vantara ise bu düğün öncesi kutlamalara da ev sahipliği yapmıştı. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı kutlamalarda, davetlilerden “orman temalı kıyafetler” giymeleri istenmişti.

HAYVAN HAKLARI DERNEKLERİ DAVA AÇTI

Yüksek Mahkeme, hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı kamu yararı davaları kapsamında soruşturma kararı aldı.

Parkın sözcüsü ise Reuters’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şeffaflık ve yasalara uyum konusunda kararlıyız. Soruşturma komisyonuyla tam iş birliği içinde olacağız. Misyonumuz hayvanları kurtarmak, rehabilite etmek ve bakımını sağlamak.”