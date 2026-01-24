Filipinler’de düzenlenen bir at yarışında yaşanan trajik kazada 32 yaşındaki jokey Elvin Abrea hayatını kaybetti. Abrea, yarış esnasında bindiği attan düşmesinin ardından başka bir atın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre talihsiz kaza 17 Ocak Cumartesi günü Padre Garcia kentinde bulunan Hapi Jockey Club pistinde meydana geldi. Ülkenin tek at yarışı pistinde koşulan yarışta Elvin Abrea, Fly With The Wind isimli atla mücadele etti. Yarışta toplam yedi jokey yer alıyordu.

Yarışın yaklaşık 1000 metrelik bölümüne gelindiği esnada grubun içinde ilerleyen Abrea’nın sağ kulvara yönelmeye çalışırken talihsiz bir an yaşandı. Fly With The Wind’in, önünde koşan ve jokey JL Paano’nun bindiği Magnolia Ariana adlı atın arka ayaklarına temas ettiği bildirildi.

Temasın ardından dengesini kaybeden Fly With The Wind yere düşerken, Elvin Abrea da sert şekilde pist zeminine savruldu. Arkasından gelen bir başka at ise durmak için yeterli mesafeye sahip olamayınca yerde kalan Abrea’nın üzerinden geçti.

Feci kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde, Elvin Abrea’nın olay yerinde hayatını kaybettiği yetkililer tarafından doğrulandı.

Yarış yetkililerinin hazırladığı raporda, Fly With The Wind’in önündeki atın ayaklarına çarpmasının kazaya yol açtığı ifade edildi. Magnolia Ariana’nın jokeyi JL Paano ise herhangi bir temas hissetmediğini ve atının yarış boyunca düz bir çizgide ilerlediğini söyledi.

Filipin Jokey Kulübü, acı olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Elvin Abrea’nın ölümü nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek ailesine, yakınlarına ve yarış camiasına başsağlığı dilekleri iletildi. Abrea’nın cesareti, tutkusu ve mesleğine olan bağlılığıyla hatırlanacağı vurgulandı.

Bu trajik olay, at yarışlarında alınan güvenlik önlemlerinin yeterliliğini bir kez daha tartışmaya açtı.