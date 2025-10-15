Türkiye Jokey Kulübü’nün 14 Ekim Salı tarihli Adana yarış sonuçlarına göre, günün ikinci 6’lı Ganyan oyununda yalnızca bir kişi tüm koşuları doğru tahmin etmeyi başardı. Bu kişi, toplam 18 milyon 114 bin 890 liralık ikramiyenin tek başına sahibi oldu.

KUPON MALTEPE’DEN OYNANDI

TJK verilerine göre bu büyük kazanç, 2024 yılının en yüksek tek kupon ödemeleri arasında yer aldı. Şanslı yarışseverin kuponu İstanbul Maltepe’deki 871 numaralı Ganyan Bayii’nden oynandı. Kuponun toplam bedeli 840 TL olarak açıklandı.

Talihli yarışsever ilk ayakta 1’den 10’a kadar tüm atları, ikinci ayakta 14 ata yer verdi. Üçüncü ayakta 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 numaralı atları tercih eden yarışsever, dördüncü ayakta 3 numaralı atı tek yazdı. Beşinci ve altıncı ayaklarda ise sırasıyla 5 ve 6 numaralı atları tercih ederek mükemmel bir isabet oranı yakaladı.

6’LI GANYAN SONUÇLARI: