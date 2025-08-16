Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ata çarptı. Kaza sırasında otomobilden yola fırlayan yolcu Abdullah Kaymaz ile at öldü, sürücü ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre Karlıova ilçesine bağlı Hacılar köyü mevkisinde seyir halinde olan F.G. idaresindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan sahipsiz ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan koltukta bulunan Abdullah Kaymaz, yola fırladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 43 yaşındaki Abdullah Kaymaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç sürücüsü F.G. ise hafif yaralandı. Çarpmanın etkisiyle at da öldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.