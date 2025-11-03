

Ata Demirer geçen temmuzda 53'üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti.

Ünlü komedyen ile bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar'ın ilişkisi devam ediyor.

Önceki gün Bozcaada'nın sokaklarını sevgilisiyle turlayan Ata Demirer, sonra da kendisi gibi deniz tutkunu olan Dilara Alemdar ile dalış yaptı.

Demirer, o anları sosyal medyada "Denize doğru" notuyla paylaştı.

Çift, 1 yıldır aşk yaşıyor.