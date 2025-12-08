Ata Demirer hem özel hayatı hem de fiziksel değişimi ile son dönemde sıkça gündeme geliyor.

Uzun yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Demirer yakın zamanda 30 kilo vermiş ve zayıflığını spora, diyete borçlu olduğunu açıklamıştı.

Komedyen kısa bir süre önce de Dilara Alemdar ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Çiçeği burnunda çift geçen günlerde Paris tatilinden karelerini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Paylaşımlarda Demirer'in zayıflığı yine dikkat çekmişti.

"İNSANIN YAPTIĞI HİÇBİR ŞEYİ YEMİYORUZ"

Ata Demirer son olarak Instagram'da paylaştığı eğlenceli bir video ile adından söz ettirdi. Kendisine sık sık "Nasıl zayıflarız?" sorusu yöneltildiğini dile getiren Demirer, takipçilerine tavsiyeler verdi:

"Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin."

Ata Demirer eskiden böyleydi: