

Ata Demirer geçen temmuzda 53'üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti.

Ünlü komedyen ile bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar'ın ilişkisi devam ediyor.

Demirer, kız arkadaşının doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"SEVDİĞİM KADIN"

Instagram hesabından sürpriz kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Ata Demirer "Doğum günün kutlu olsun. Hep beraber olsun sevdiğim kadın" notunu düştü.

DİYET POZUNA YORUM YAĞMIŞTI

2.5 yılda verdiği 30 kilo ile bambaşka birine dönüşen komedyenin, geçen günlerde "Diyetin ilk günü ben" notuyla kucağında poşet dolusu ekmeklerle verdiği poza yorum yağmıştı.

Demirer'in karesini görenler, "İşte bu ben" ve "İç sesimiz oldun" sözleriyle komedyenin esprisine ortak olmuştu.

PEKİ NASIL ZAYIFLADI?

Konuk olduğu bir programda ameliyat olmadığını, sıkı bir diyet programı uygulayıp spor yaparak kilo verdiğini dile getiren komedyen şöyle konuşmuştu:

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."

Ata Demirer eskiden böyleydi.