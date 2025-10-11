

30 kilo veren Ata Demirer konuk olduğu bir programda nasıl zayıfladığını anlatmıştı.

Ameliyat olmadığını, sıkı bir diyet programı uygulayıp spor yaparak kilo verdiğini dile getiren Demirer şöyle konuşmuştu:

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."

Verdiği kilolar ile bambaşka birine dönüşen 53 yaşındaki komedyen zayıflamaya devam ediyor.

Ata Demirer önceki gün sosyal medyada spor salonunda çekilen fotoğraflarını paylaştı. Kardiyo bisikleti üzerinde verdiği pozu "Hareket hop hareket" notuyla paylaşan Demirer, kick boks yaptığı anları da "Defansa gelin lan" mesajıyla yayınladı.