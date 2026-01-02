Atatürk’ün 1937’de halkına bağışladığı 55 bin 538 dekar Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi, göz göre göre yok edildi. AOÇ’nin büyüklüğü satışlar sonucu 33 bin 110 dekara düştü.

Sayıştay raporu, AOÇ’nin 2024’te fabrikalarında imal edilen dondurma ve domates suyu dışındaki tüm ürünlerde zarar ettiğini ortaya koydu. AOÇ fabrikalarında 2023 yılındaki ürünlerden 17 milyon 872 bin 892 TL kâr elde edilirken, 2024 yılında ibre tam tersine döndü ve 17 milyon 898 bin 619 TL zarar oluştu. TBMM’ye sunulan Sayıştay raporuna göre AOÇ’in 2024’deki toplam zararı da 35 milyon 192 bin 438 lira oldu.

AOÇ MARKASINI ERİTİYORLAR

AOÇ marka hakkını 9 özel sektör kuruluşuna da verdi. Bu kuruluşlar AOÇ markası ile süt, peynir, tereyağı, dondurma gibi ürünler imal ediyor ancak yılda sadece bir kez denetleniyor. AOÇ’nin süt fabrikasındaki 8 ürünün 7’sinden zarar edildi, sadece dondurmada kâra geçildi.

Statüsü değiştirildi

AOÇ arazisi 1992 yılında “Doğal ve Tarihi Sit Alanı” ilan edilmesine rağmen, 2011 yılında AKP iktidarı döneminde bu statü kaldırıldı ve alan ranta açıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de dahil çeşitli kamu ve özel kuruluşlara satıldı. 801 milyon dolar harcanıp, hurda yığınına dönen Ankapark’da bu arazi üzerinde yükseldi.

Fiskobirlik’i sata sata işte böyle batırdılar

Türkiye’nin en büyük tarım satış kooperatifi olan ve 1937 yılında Atatürk’ün emri ile kurulan Fiskobirlik parsel parsel satılıyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fiskobirlik’in arazi ve fabrikalarının 2007’den bu yana satıldığını ve güncel değer olarak 23 milyar lira gelir elde edildiğini, bunun da 3 ton 741 kilo altına denk geldiğini açıkladı. Son olarak Karadeniz Sahil Yolu arazilerini de satışa çıkaran Fiskobirlik, aldığı banka kredileri nedeniyle faiz kıskacına girdi.

BORÇ 1.8 MİLYAR OLDU

Fiskobirlik’in başında AKP Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar bulunuyor. Bayraktar göreve geldiğinde kurumun 152 milyon lira olan borcunu kapatmak için gayrimenkulleri satıldı.

Buna rağmen kurumun borcu azalmadı, bugün itibarıyla 1 milyar 800 milyon liraya çıktı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da “Fiskobirlik, iktidarın arpalığı, rant kapılarından biri oldu. Kurum her yıl daha fazla borçlanıp, kendi kendini çeviremeyecek hale geliyor. Borç yükünü karşılamak için arazilerini satışa çıkarıyor. Elinde kalan son varlıkları da 3 kuruşa peşkeş çekiyor’’ dedi.

Çifte maaşı savunmuştu

İktidar, Fiskobirlik yönetimini AKP Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar’a emanet etti. Hem milletvekili hem de Fiskobirlik maaşı alan Bayraktar, çifte maaşı, “Ben bu göreve bileğimin hakkı ile geldim’’ sözleriyle savunmuştu. Bayraktar, hak etmesine rağmen Fiskobirlik’ten tam ücret almadığını söylemişti.