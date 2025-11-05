Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Atatürk Evi'nin 10 Kasım 2025 Pazartesi günü açılacağını duyurdu.

Törenin ardından müze, haftanın altı günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Açılış, hem Türkiye hem Yunanistan'daki Atatürk anmalarının simge adresi olacak.

Bu arada Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında Mersinde de anlamlı bir sergi kapılarını açtı. Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Etem Çalışkan ile Atatürk Yolculuğu' sergisi, Atatürk'ün imzasını ve portrelerini çizen usta sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Çalışkan'ın 60 yılı aşan sanat yolculuğu, 10 Kasım'a kadar ücretsiz gezilebilecek.