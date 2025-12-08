İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Florya sahilinde bulunan ve 1935 yılında inşa edilen Florya Atatürk Deniz Köşkü’nde 2022 yılında restorasyon çalışmaları başladı.

‘İZİNİ SİLEMEZLER’

20 Ekim 2025’te ise köşkün bir kısmında çalışmalar sona erdi. Ancak sosyal tesislerdeki lokanta bölümünde bir değişiklik fark edildi. Cumhuriyet’in haberine göre; CHP’li Bulut Can Okuducu, lokantanın duvarındaki Atatürk tablosunun kaldırıldığını ve yerine televizyon konulduğunu söyledi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında konuşan Okuducu, “Yıllardır bitmeyen bir tadilattan sonra köşkün tesisleri açıldı. Fakat duvara Atatürk’ün fotoğrafı asılmadı. Büyük Önder’in fotoğraflarını yok ederek izini silebileceklerini düşünen gaflet içindeki ilgililer bu yanlıştan bir an önce dönmelidir” ifadelerini kullandı. Köşkün etrafındaki yeni yapılaşmaya da dikkat çeken Okuducu, “Atatürk’ün mirası sadece köşk ile sınırlı değil. Halk ile bir araya geldiği köşke ait sahilde üç adet idari bina yapılmış. Altyapı çalışmaları nedeniyle sahilde bulunan eski ağaçlar sökülmüş ve yeni peyzaj çalışması yapılmış” diye konuştu. Okuducu, köşkte yapılan çalışmanın özensiz olduğunu ve eserlere zarar verildiğini de sözlerine ekledi.