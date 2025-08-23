'Uzak Şehir'in 'Kaya'sı Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya (63) hayatını kaybetti.
Oyuncu, acı haberi sosyal medyada ''Canım babamız Mustafa Özkaya hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam...'' ifadeleriyle duyurmuştu.
Kalp krizi sebebiyle yaşamını yitiren Mustafa Özkaya bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Babasının vefatıyla sarsılan Özkaya, cenaze töreninde duygusal anlar yaşarken, 'Uzak Şehir' dizisindeki rol arkadaşları da genç oyuncuyu yalnız bırakmadı.
Oyuncular Gonca Cilasun, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Ferit Kaya, Ozan Akbaba ve Alper Çankaya’nın yanı sıra Doğukan Güngör ve Berk Cankat da cenazeye katılarak desteklerini gösterdi.