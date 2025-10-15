Milli Eğitim Bakanlığı, "15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları, 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde yapılacak" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adayların sözlü sınav sonuçları, “Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si esas alınarak belirlenen başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi.

Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlar, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alındı. Komisyonlar tarafından değerlendirilen itirazlar 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.

MEB, sözlü sınavda başarılı olan adayların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan **“2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu”**nun bugün yayımlandığını duyurdu.

Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapabilecek. Atama sonuçları ise 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.