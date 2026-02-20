Gece yarısı atamaları yapıldı; Adalet Bakanlığı'nda dört, İçişleri Bakanlığı'nda üç bakan yardımcısı ve beş ilin valisi değişti.

Buna göre, İçişleri'nde görev yapan bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.

Söz konusu isimlerin yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir getirildi.

BÜLENT TURAN AYRINTISI

İçişleri'nde bakan yardımcılığı görevinden alınmayan tek isim Bülent Turan oldu. Ali Yerlikaya’nın bakanlığı döneminde Turan ile büyük kriz yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

ADALET BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Söz konusu kararda Adalet Bakanlığı'ndaki tüm yardımcılar değişti.

Buna göre, Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

5 VALİ DEĞİŞTİ

Bakan yardımcılıklarının yanı sıra vali atamaları da yapıldı.

Buna göre; Afyonkarahisar Valiliğine, Uşak Valisi Necati Aktaş, Hakkari Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliğine, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine, Vali Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay getirildi.