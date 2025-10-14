Diyanet’te eski Başkan Ali Erbaş ile 8 yıl devam eden “Atatürk alerjisi’’ yeni Başkan Safi Arpaguş tarafında yıkılıyor. Arpaguş, Diyanet’te tüm üst düzey görevliler ile müftülerin atamasını yapan, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görevine Atatürk sevgisi ile bilinen Amasyalı hemşehrisi Sinan Kazancı’yı getirdi. Kazancı Afyon ve İzmir Müftülüğü döneminde yaptığı dualarda mutlaka Atatürk’ü anmış, makam odasına da büyük boy bir Atatürk portresi asmıştı.

Son dönemlerde özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yeni alınan müftüler ile eğitim merkezlerine alınan görevli ve idareciler İsmailağa cemaati diye bilinen gruptan tercih edildiği öne sürülüyordu. Kazancı’nın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne getirilmesi, bu tip yapılara mesafe konulacağı şeklinde yorumlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bundan sonra yapacağı tüm sınavların komisyon üyeleri de Kazancı’nın koordinesinde belirlenecek.