Türkiye'de atanamayan öğretmenlerin sayısı her geçen gün artış gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde iki öğretmen adayının gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atanamama mağduriyetlerini anlattığı görülürken, Erdoğan'ın kendisine yöneltilen tepkiye verdiği yanıt ise tartışmalara neden oldu.

Öğretmen adayları şehir şehir Erdoğan'ı takip ederek kendisine ulaşmaya çalıştıklarını anlattığında Erdoğan, 'Benim yerim burası değil ki Ankara'ya gelseydin' yanıtını verdi. Genç kadınlar Erdoğan'ın yanıtına, 'Geldik cumhurbaşkanım defalarca geldik' şeklinde cevap verdi. Erdoğan bu yanıtı kabul etmeyince kadın öğretmen adayları yaşadıkları sıkıntıyı yeniden dile getirdi. 'Geldik görüştürmediler' diyen kadınlara Erdoğan yeniden 'Ankara'ya gelseydiniz' dedi.

'BAK YALAN KONUŞUYORSUN'

Öğretmen adayları dertlerini anlatmaya devam ederken araya Erdoğan'ın koruması girdi. Elindeki mavi dosyayı kadınlara gösteren koruma, 'dosyanız bu değil mi?' diye sordu. Genç kadınların dosyanın kendilerinin olduğunu ifade edip şikayetlerini dile getirmeye devam ederken Erdoğan yeniden 'Kızım benim yerim burası değil Ankara' dedi.

Öğretmen adayı Erdoğan'ın 'gelseydiniz' sözlerine yanıt olarak, 'biz genel merkeze defalarca geldik Muhsin beye sorabilirsiniz. Benim yüzümü defalarca görmüştür' dedi.

Erdoğan 'Muhsin kim?' deyince genç kadın koruması olduğunu söyledi. Öğretmenlerin 'Hep kapılar yüzümüze kapandı lütfen' şeklindeki sözleri Erdoğan'ı sinirlendirdi ve Erdoğan, öğretmen adayına, "Bak yalan konuşuyorsun! Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz!" ifadeleriyle yanıt verdi.