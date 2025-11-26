Sosyal medyada gündem olan videoda, atama sonucunu duymak için büyük bir heyecan içinde bekleyen genç öğretmenin mutluluğu ve şaşkınlığı izleyenlerin dikkatini çekti. O anlara eşlik eden dedesinin tepkisi de kullanıcılar tarafından sıcak bir aile anısı olarak yorumlandı.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, Ardahan’ın sert iklimine göndermede bulunarak “Türkiye’nin en soğuk şehrine selamlar” gibi esprili ifadeler paylaştı. Buna karşılık bazı kullanıcılar ise atama yerinin beğenilmediğini öne sürerek “Ardahan diye niye şaşırdı?” veya “Ben Ardahanlıyım, ben bile istemezdim” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler, öğretmen adaylarının atama heyecanını ve duygusal anlarını bir kez daha gündeme taşımış oldu.