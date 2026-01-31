İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.