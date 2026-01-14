Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokullarda hayata geçirdiği yeni uygulamada, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine Atatürk görselli karne verilirken, 1 ve 2. sınıflara “öğrenci gelişim raporu” verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokullarda hayata geçirdiği yeni değerlendirme sistemi kamuoyunda tartışma yarattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yeni uygulamayla artık ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Atatürk görselinin yer aldığı klasik karne verilecek.

İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine ise karne yerine “öğrenci gelişim raporu” adı verilen, karne görünümünde farklı bir belge dağıtılacak.

Tartışmaların odağında ise 1. ve 2. sınıflara verilen öğrenci gelişim raporunda Atatürk’e yer verilmemesi yer aldı.

Eğitimciler ve veliler, bu tercihin pedagojik bir zorunluluktan ziyade ideolojik bir yönelime işaret ettiğini savundu.

MAARİF MODELİ TARTIŞMASI

Sosyal medyada ve eğitimciler ile veliler tarafından yapılan değerlendirmelerde, söz konusu uygulamanın “Maarif Modeli” kapsamında yürütülen dönüşümün bir parçası olduğu ileri sürüldü.

Eleştirilerde, ÇEDES Projesi ile birlikte vakıf ve derneklerle yapılan protokollerin de bu sürecin arka planını oluşturduğu belirtildi.

Bakanlık'tan henüz açıklama gelmedi

Uygulamaya sosyal medyadan karşı çıkanlar, söz konusu ayrımın bilimsel ve laik eğitim anlayışına zarar verdiğini savunurken, eğitim politikalarının ideolojik saiklerle şekillendirildiği uyarısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.