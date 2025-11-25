Ali Erbaş’tan sonra görevi devralan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkan olduktan sonra üç ülke gezdi.

17 Eylül’de atanan Arpaguş, 2 ayda üç ülkeye, yurt içinde ise yalnızca Gaziantep’e gitti.

Erbaş ise 8 yıllık görev süresince 45 ülkeye 150’den fazla seyahat yapmış, Başkanlığa 10 kilometre uzaklıktaki Anıtkabir’e ise bir defa bile gitmemişti.

Arpaguş da şimdiye kadar Anıtkabir’e gitmedi.

Arpaguş yakın çevresinin “Projeleriniz neler” diye sormasına “Ali Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam yeter” demesi kamuoyuna olumlu yansımıştı.

Arpaguş 20 Diyanet çalışanı ile birlikte Suudi Arabistan ve Bulgaristan’a, 5 çalışan ile birlikte Almanya’ya gitti.

Arpaguş’un eşi Hatice Kelpetin Arpaguş İstanbul’da ikamet ettiği için yeni başkan da hafta sonlarını İstanbul’da geçiriyor