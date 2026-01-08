Kocaeli’nin en büyük ilçesi Gebze’de, kentin simgelerinden Atatürk Anıtı’nın gece saatlerinde sökülmesi, kamuoyunda ve muhalefette büyük tepki topladı.

Gece yarısı gerçekleşen müdahale sırasında CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Birol Elüstü ve Gebze Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ahmet Kadı olay yerine gelerek iş makinelerini durdurdu.

Muhalefet temsilcileri, anıtın böyle kaldırılmasını kabul edilemez bulduklarını belirterek görevlilere tepki gösterdi.

CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan yaptığı açıklamada, “Bir gece operasyonunda yangından mal kaçırırcasına Atatürk anıtını şu an arabaya yükleyerek kaçırmak ve çalmak üzereyken burayı bastık. Bu araçların çıkmasına izin vermeyeceğiz. Böyle illegal yöntemlerle bu kent için simge olan bu anıtın bu şekilde götürülmesine izin vermeyeceğiz. Atatürk, Cumhuriyet vatan millet sevdalılarını bu alana bekliyoruz. Gerekirse günlerce nöbet bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

GEBZE MECLİSİ'NDE ATATÜRK HEYKELİ TARTIŞMASI

Gebze Belediye Meclisi’nin Ocak 2026 oturumunda, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın yerinden alınarak Millet Bahçesi içindeki yeni Kaymakamlık binası önüne taşınması tartışmalara yol açmıştı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gülcan Aksu’ya verdiği yanıtta şunları ifade etmişti:

-Cumhuriyet değerlerine bağlılığımı size sorgulatmam. Anıtın taşınması ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği’nden gelen arkadaşlara bilgi verdim, CHP Gebze İlçe Başkanı’na bizzat telefon açıp izah ettim.

-Milletvekiliniz Nail Çiler’e izah ettim. Bu alanın altına Kuyumcular Çarşısı var; bu çarşının varlığını bu kentte bilmeyen yok. Bu anıtın altında Kuyumcular Çarşısı yer alıyor. Metronun çıkış kolu ve yer altı çarşısı yer alacak.

-Bu proje metro olmadan Anıtlar Kurulu’ndan onaylanmış bir proje. Üstünü kazmadan altına bunlar yapılamayacağına göre, inşaat süresince bu anıt buradan kalmak zorunda.

-Bunu izah ettim. Kaldırılması zorunluluğundan söz ettim. Buna rağmen bana kalkıp ideolojik davranışta bulunmanızı kabul etmiyorum. Kınıyorum. Bu alan meclis kararı gerektiren bir durum değil.

-Görünürlük olarak Millet Bahçesi’nde sote bir yere gitmiyor. Bir ay sonra kaymakamlık hizmet binası oraya taşınıp kaymakamlık binası yıkılıyor ve kaymakamlık binasının tören alanına konulacak.

-Dolayısıyla, “bir bunu kaldırıp bir depoya koyup daha sonra değerlendireceğiz” diyebilirdik. Bu inşaat nedeniyle kaldırılması zorunlu. Bu süreçte kaymakamlığın resmi tören alanına yerleştirildi.

-Usulüne uygun olarak her şey yapıldı. Cumhuriyet değerlerine olan duruşumuzu da sizlere sorgulatmam. Cumhuriyet değerlerinin ne olduğunu bilen ve uygulayan bir kimliğim var. Millet Bahçesi’ne taşınmıyor.

-Yeni kaymakamlık binasının önündeki tören alanına taşınıyor. Bunu yaparken, Gebze Belediye Başkanı olarak Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP İlçe Başkanı’na anlattık.