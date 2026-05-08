AKP’nin hatalı ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye yıllardır yüksek enflasyon sorununu aşamazken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk döneminde bambaşka bir tablo vardı. Enflasyon tarihini inceleyen Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatma Doğruel, “Cumhuriyet’in ilk yıllarında enflasyon utanılacak bir durumdu” dedi. AKP iktidarında resmi enflasyon verisi yüzde 85’i aşarken, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemizde negatif enflasyon görülüyordu.

PARA ARZINA DİKKAT EDİLİRDİ

Türkiye Ekonomi Kurumu’nun, Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlediği İlkbahar Toplantısı’nda ekonomistler, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin görüşlerini aktardı. “Türkiye’de enflasyonun tarihi” kitabının eş yazarlarından Ekonomist Prof. Dr. Fatma Doğruel enflasyonun, para politikasının ötesinde bir sorun olduğunu söyledi. “Cumhuriyetin ilk döneminde enflasyon utanılacak bir durumdu, para arzına dikkat edilirdi” diyen Doğruel “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu durum değişti. 2017 sonrasında enflasyondaki gidişat ise bizi endişelendiriyor” ifadesini kullandı.

Doğruel, Atatürk dönemini kapsayan ilk yıllarda Türkiye’de negatif enflasyon görüldüğünü hatırlattı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında enflasyon genelde ya tek hanede kalmış, ya da Cumhuriyet tarihinde belki de bir daha görülmeyecek şekilde negatif bölgeye geçmişti. O dönem denk bütçe uygulamaları ve 1929 Ekonomik Buhranı’nın, enflasyondaki düşüşte belirleyici olduğu düşünülüyor.

‘Hedeflerin uzağındayız’

Sunumunda iklim değişikliği ve enflasyona yer veren Murat Taşçı, “Veriler, enflasyon hedefinden oldukça uzağız diyor” açıklamasını yaparak enflasyon hedeflerinin bir türlü tutmadığını itiraf etmiş oldu.

Cari açık ile büyüyoruz

TOPLANTININ açılış sunumunu gerçekleştiren Bilgi Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Ege Yazgan, Türkiye’nin cari açık vererek büyüyebildiğine, cari fazla verildiği dönemlerde ise ekonominin genelde küçüldüğüne dikkat çekti. Yazgan, Çin ve Almanya’nın teşviklere ve sübvansiyonlara dayalı sanayi politikaları uyguladığını belirttikten sonra “Türkiye’de ise anti damping uygulamaları baskın” diye konuştu.

İLANLARDA MAAŞ YOK

ODTÜ’den Ekonomist Prof. Dr. Erol Taymaz ise işgücü piyasasıyla ilgili sunumunda geçen yıl yayımlanan bir makaleye atıfta bulunarak “Kariyer.net’de 1 milyon ilanın incelendiği makaleye göre Türkiye’deki iş ilanlarının yüzde 2’sinde maaş bilgisi var. ABD’de ilanlarının yüzde 20’sinde maaş bilgisi var” dedi. Taymaz, ayrıca “Asgari ücret eğer firmanın verdiği maaştan yüksekse, asgari arttığı zaman istihdam azalmaz, tam tersine artar” bulgusunu paylaştı.

TCMB Başekonomisti: Enflasyon korkutucu

Merkez Bankası’nın (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Murat Taşçı’nın yaptığı sunumda “Enflasyon rakamları korkutucu” demesi, toplantının dikkat çekici anlarından biri oldu. Taşçı, “Toplantı daveti aldığımda enflasyon

dışında her şeyi konuşmak isterim” dediğini aktardı.