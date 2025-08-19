Sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar ile tanınan 'trol' Furkan Bölükbaşı'nın, X hesabı 17 Ağustos’ta erişime engellenmişti. Bölükbaşı, hesabının tarihçi ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) rektörü Erhan Afyoncu'nun şikayetiyle kapatıldığını duyurdu.
Sosyal medyada özellikle Atatürk'ü hedef alan paylaşımlarıyla tanınan AKP trolü Furkan Bölükbaşı hakkında Anıtkabir'i 'Yunan tapınağına' benzettiği için "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bölükbaşı'nın, X hesabına ise 17 Ağustos’ta erişime engellenmişti.
Bölükbaşı, X hesabının tarihçi Profesör Erhan Afyoncu’nun talebi üzerine erişime engellendiğini açıkladı.
Bölükbaşı konuya ilişkin yaptığı açıklamada:
- Hesap erişim engeli kararına ulaştık: Erişim engelini talep eden Erhan Afyoncu. Engellenme sebebim ise Erhan Afyoncu’nun Türk-Türkiyeli tartışması konusundaki fikirlerini eleştirmem.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren, hatta iftira atıp hakaret edenlere bile erişim engeli getirilmezken, Erhan Afyoncu’yu eleştirdiğim için hesabım nasıl erişime kapatılıyor?