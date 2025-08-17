Sosyal medyada özellikle Atatürk'ü hedef alan paylaşımlarıyla tanınan AKP trolü Furkan Bölükbaşı hakkında Anıtkabir'i 'Yunan tapınağına' benzettiği için "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Bölükbaşı'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KONYA'DA SALDIRI GİRİŞİMİ

Konya'da kaldığı bir otelde saldırı girişimine maruz kalan Bölükbaşı'nın o anları kameralara yansırken; Furkan Bölükbaşı'nın otel görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

Ayrıca Bölükbaşı'yla ilgili bir diğer gelişme daha yaşandı. AKP trolünün X hesabına erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin gerekçesi henüz bilinmese de süregelen soruşturma kapsamında olduğu değerlendiriliyor.