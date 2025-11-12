'Aktrol' olarak bilinen Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alınarak tutuklandı.

Bölükbaşı’nın paylaşımı yaptığı “Furkanbolukbasi” isimli X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

DİĞER HESABI DA ENGELLENMİŞTİ

Furkan Bölükbaşı’nın ilk sosyal medya hesabı olan “furkancerkes” kullanıcı adlı hesap da geçen ağustos ayında engellenmişti.

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bu paylaşımı silmişti.