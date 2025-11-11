Atatürk düşmanı Fatih Tezcan ile AKP trolü Furkan Bölükbaşı sosyal medya üzerinden tartışmaya girdi. Küfürlü söylemlerin havada uçuştuğu tartışma gündem oldu.

'GENÇ KADIN YARDIMCI LAZIM'

Trol Bölükbaşı, katıldığı bir yayında Fatih Tezcan’a yönelik “Bana 'Çalışan arıyorum' dedi, ben de 'İşsiz erkek arkadaşlar var' dedim. 'Ben erkeklerle çalışamıyorum, bana genç kadın bir yardımcı lazım' dedi. Sonra 'Nisa çalışıyor mu?' diye sordu” ifadelerini kullandı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Tezcan ise sosyal medya hesabından “Çok kahpe gördüm böyle profesyonel soğukkanlı yalan söyleyebilen bir kahpe görmedim. Kendisini bırak sevdiği kadının üzerinden yalan söyleyebilen bir şerefsizmiş bu… Devam et sen… Tamamen bitirdin kendini…” paylaşımını yaptı.