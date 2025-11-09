Kocaeli Valiliği, 10 Kasım pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle tüm camilerde mevlid-i şerif okutulacağını açıkladı.



Valiliğin kararı geniş kitleler tarafından alkışla karşılanırken, bir grup gerici oluşum kararı protesto ederek Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

GERİCİLER TOPLANDI, KİMSE GİTMEDİ



Atatürk karşıtı çağrıları ile bilinen Özgür-Der, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için mevlüt okutma kararını protesto edeceğini duyurarak cumartesi günü Fatih'te toplanmak için çağrı yaptı.



Terör örgütü IBDA-C üyeleri tarafından da destek paylaşımı yapılan etkinliğe, muhafazakarların kalesi Fatih'te yalnızca 25 kişi katıldı.

Sözde eylemin son anlarında polis, taşkınlık yapan gruba müdahale ederken gericiler ve kolluk güçleri arasında sıcak anlar yaşandı.