Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek “Atatürk’e Armağan Şarkılar” konseriyle anılacak.

Saat 21.00’da başlayacak olan etkinlikte; BaBa ZuLa, Cahit Berkay, Cengiz Özkan, Ceylan Ertem, Eda Baba, İklim Tamkan, Türkü Yavuz, Melek Mosso, Melihat Gülses ve redd sahne alacak.

İstanbul Vakfı, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs desteği sağlarken, eğitime katkı için de yurt kütüphane gibi yapılar inşa ediyor.

GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Konser, sanatın birleştirici gücüyle müzikseverlere duygusal bir gece vaat ederken, aynı zamanda sosyal fayda sağlamayı da amaçlıyor…

Bu özel gecenin tüm bilet gelirleri, güçlü bir toplumsal dayanışma

örneği sergilenerek konseri düzenleyen organizasyon tarafından İstanbul Vakfı’na aktarılacak.

‘HARBİYE’DE BULUŞALIM’

Etkinliğe dair bir mesaj paylaşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yaptı. Aslan, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet’imizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ‘Atatürk’e Armağan Şarkılar’ gecesinde değerli sanatçılarımızla birlikte anıyoruz. Bu anlamlı geceden elde edilen tüm gelir, Cumhuriyet’imizin aydınlık mirasını yaşatmak, sosyal eşitlik ve dayanışmayı büyütmek için emek veren İstanbul Vakfı’na bağışlanacaktır. 10 Kasım’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşalım” ifadelerini kullandı.