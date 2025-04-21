Atatürk'ün hatırasına ve Anayasa'ya yönelik skandal paylaşımlarıyla tepki çeken Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırım Karaman hakkında verilen ceza iptal edildi.

Gelişmeyi duyuran CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Bu sözde eğitimciye verilen kademe durdurma ve yöneticilikten alma cezası Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından iptal edildi, eski görevine dönüşünün önü açıldı" diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert tepki gösterdi..

"BU KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

X hesabından paylaşım yapan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün açıklaması şu şekilde:

-TBMM Genel Kurulu’nda bütçe sunuşunu yaparken “Sizin tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla 10 protokolümüz var” diyerek tarikatları savunan MEB Bakanı Yusuf Tekin, şimdi de Atatürk’e hakaret eden müdürün cezasını iptal etti!

Nazilli Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırımkaraman, ”Kemalizmin sonu olacak. İslam devleti kurulacak” diyerek hem Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan ‘laik hukuk devleti’ tanımına hem de Atatürk’ün hatırasına açıkça saldırdı.

Bu sözde eğitimciye verilen kademe durdurma ve yöneticilikten alma cezası ise Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından iptal edildi, eski görevine dönüşünün önü açıldı.

23 yılda 9 bakan, 18 müfredat değişikliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın getirildiği nokta:

Laik Cumhuriyet’i hedef alanların korunup ödüllendirildiği bir sistem!

48 günlük profesörken şahsa özel Cumhurbaşkanı Kararnamesi değişikliyle rektör olarak atanan Bakan Tekin, liyakatsizliğin ve torpil düzeninin posteridir.

Başkanlık sisteminin en çok kayırılan kişisi, işte böyle tek paraşütle hem profesör hem de rektör yapıldı. Eğitim sisteminin içi boşaltılırken, sadakatini Atatürk düşmanlığıyla ispatlayanları da işte böyle ödüllendirildi.

Bakan Tekin’i uyarıyorum: Bu şahsın hiçbir şey olmamış gibi görevine dönmesini, ödüllendirilmesini kabul etmeyeceğiz. Bu kararın takipçisi olacağız!"