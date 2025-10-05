Tuzla Piyade Okul Komutanlığında 10 Kasım 2023 yapılan Atatürk’ü Anma töreni sırasında Piyade Teğmen A.A.’nın yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlayan tartışmanın sonucunda toplam yedi teğmen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 18 Ocak 2024’te verdiği kararla TSK’dan ihraç edilmişti.

Bu teğmenlerden biri Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden A.A., diğer ikisi ise A.A.’ya destek veren teğmenler M.F. Ş. ve F. A.’ydı. Diğer dört isim ise bu üç kişiye tepki gösteren piyade teğmenlerdi.

"GÖREVE İADE EDİLDİ"

İhraç kararlarının gerekçesinde; A.A. ve diğer iki teğmenin, ‘Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet’e bağlılıklarının şüpheli bulunduğu’ belirtilerek, ‘her askerin, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyet’e sadakatle bağlılık göstermesinin hem yükümlülük hem de görev’ olduğu ifade edilmişti.

Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden Teğmen A.A.’nın TSK’dan ihraç kararının, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

Veryansın TV'den Gamze Çınlar'ın haberine göre; A.A.’ya destek veren teğmen M.F.Ş. hakkındaki ihraç kararının da idare mahkemesince iptal edildiği öğrenildi.

M.F.Ş kısa süre önce mesleğine geri döndü ve Piyade Okulu’na katılım sağladı.

NE OLMUŞTU?

M.F.Ş. hakkındaki ihraç kararının gerekçesinde ise “1923’e kadar olan Atatürk’e saygı duyabilirim, ancak 1923 sonrası Atatürk’e saygı duymuyorum. Bir kısım yaptıklarını kabul etmiyorum” dediği, neyi kabul etmediği sorulduğunda da, “Kurtuluş Savaşı’nı çok güzel yaptı, ama 1923 sonrasında dini yozlaştırdı ve Arapça olan dinin dilini Türkçe olarak değiştirdi. Kuran’ın Türkçe olarak mealinin yazılması yanlıştı” yönünde sözler sarf ettiği, bu sözlerin ortamı iyice gerdiği ve bunun üzerine teğmenler S.Ç. ile A.A. arasında arbede yaşandığı anlatılmıştı.