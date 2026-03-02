İran devlet televizyonu, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Yayında, “İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı” ifadelerine yer verildi. Hamaney’in ölüm haberinin ardından ülkede 40 gün yas ve 7 gün resmi tatil ilan edildi. Devlet televizyonunda Kuran-ı Kerim’den ağıt niteliğinde ayetler yayınlandı.

CIA YERİNİ TESPİT ETMİŞ

Milyonlarca İranlı ölüm haberi ardından sokaklara dökülüp ABD’ye karşı sloganlar attı. Ülkede intikam ve direnişin simgesi olarak bilinen kırmızı bayrak, Kum kentindeki Camkeran Camii’nin kubbesine asıldı.

Axios ve New York Times gazetesine göre ABD ve İsrail İran’a saldırı başlatmaya hazırlanırken, Amerikan istihbaratı CIA Hamaney’in yerini tespit etti. Üst düzey İranlı yetkililerin cumartesi sabahı Tahran’ın merkezinde bir yerleşkede toplantı yapacağını öğrenen CIA ajanları bilgi ve koordinatları İsrail’e aktardığı kaydedildi.

RESMİNİ YOLLAMIŞLAR

Toplantının yapıldığı alana 09.40’da İsrail uçaklarının hızlı şekilde düzenlediği hava saldırısı sonucu Hameney’in öldürüldüğü belirtildi. Hamaney’in toplantı sırasında yakındaki bir binada olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan Mossad ajanlarının Hamaney’in cenazesini fotoğraflayıp Netanyahu’ya gönderdiği, Netanyahu’nun ise teyit edip Trump’a yolladığı açıklananlar arasında.

HAMANEY KİMDİR?

Ayetulah All Hamaney 19 Nisan 1939’da İran’ın Meşhed kentinde doğdu. Dini eğitimler alan Hamaney 1962’de İran Şahı Pehlevi’ye karşı başlatılan harekete katıldı. 1978’de İslam Cumhuriyet Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Devrim sonrasında savunma bakanı yardımcılığı ve Tahran’da cuma namazı imamlığı gibi görevlerde bulunan Hamaney 1985’te Cumhurbaşkanı 1989’da ise en yüksek makam olan “rehber”liğe yükseldi.

Eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad da öldürüldü

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad (69) İsrail hava saldırısında öldürüldü. İran Mehr haber ajansı, Ahmedinejad’ın dün İsrail ve ABD tarafından konutunda hedef alındığını kaydetti. 2005-2013 arasında İran’ın Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Mahmud Ahmedinejad’ın, Hamaney ile çekişmeli bir siyasi kariyere sahip olduğu biliniyordu. Ahmedinejad’ın düzenlenen saldırılarda 3 korumasıyla birlikte öldürüldüğü kaydedildi.

İran’da geçici dini lider Arafi oldu

İran devlet televizyonu IRNA’ya göre İsrail ve ABD’nin dün gerçekleşen açılış saldırısında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney’in yerine geçici olarak seçilen isim belli oldu. IRNA’ya göre geçici dini lider olarak Ayetullah Alirıza Arafi seçildi. Arafi, İran Yönetim Konseyi’ndeki Muhafız Konseyi’nin hukuki üyesi olarak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi ile görev alacak. Eğitim ve dini bürokrasi kökenli olan Arafi’nin güvenlik ya da askeri geçmişi bulunmuyor. Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi olup İran’daki kurumsal yapının kilit aktörleri arasında yer alıyor.

İran Kudüs’ü vurdu

İsrail’in dün sabah saatlerinden itibaren Tahran merkezine sürdürdüğü hava saldırılarına İran’dan cevap geldi. İran balistik füzelerle, Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş bölgesini vurdu. İlk belirlememelere göre 9 kişi ölü, 40 yaralının olduğu aktarıldı. İsrail’in acil durum sistemi Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail şehirlerinde kırmızı alarm verildi.

Dünya ayakta: Katliamı durdurun

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı başta Amerika olmak üzere çok sayıda ülkede yüz binlerce insanı sokağa döktü. ABD, Yunanistan, Pakistan, Hindistan ve Irak’ta yüz binlerce kişi tarafından protesto edildi.

EMPERYALİST ABD VE İSRAİL SALDIRILARI BÖLGEYİ ATEŞE ATTI

Kaos yayılıyor

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme amacıyla Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarını dün de sürdürdü. İran füzeleri Körfez ülkelerinin neredeyse tamamını vurdu.

İran saldırılarında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad hedef alndı. Dubai’de Cebel Ali Limanı’nda yangına sebep olan saldırılarda Bahreyn’de de havaalanı vuruldu.

UMMAN’I DA VURDU

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran saldırıları sonucunda 1 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını bildirerek, tüm kurbanların yabancı uyruklu vatandaşlar olduğunu ekledi. BAE’de ise 58 kişi yaralandı. İddiaya göre İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan Umman da hedef oldu. İran kamikaze İHA’ları Duqm limanındaki depoları vurdu. Saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan, İran’ı açıkça tehdit etti. Saldırıların sürmesi halinde askeri gücünü İran’a karşı kullanacağını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri, saldırılardan sonra İran’ı uyardı ve karşılık vereceğini belirtti.

ACİL TOPLANTI

Bölgedeki gerilimin artması nedeniyle Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları olağanüstü toplantıyla atılması gereken adımları konuştu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da Yüksek Savunma Konseyini topladı.

Pakistan’da kan aktı: 8 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde, Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek isteyen bir grup ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Protestocular, konsolosluk çevresindeki güvenlik bariyerlerini zorladı, pencereleri kırdı, bazı bölgelerde güvenlik güçleriyle çatıştı.

Olaylarda güvenlik güçlerinin tazyikli su, cop ve uyarı ateşi kullandığı, bazı raporlara göre çamur bombaları ve canlı mermi de kullanıldığı bildirildi. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı. Resmi verilere göre ölenlerin sayısı 8 olarak açıklandı.

Hürmüz Boğazı’nda sıcak saatler

Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankeri saldırıya uğrarken, mürettebat tahliye edildi ve dört kişi yaralandı. Küresel petrol taşımacılığının kritik güzergâhında yaşanan olay, bölgede artan İran-ABD-İsrail geriliminin deniz trafiğine yansıdığına işaret etti. Hürmüz Boğazı’nı önceki gün kapattığını açıklayan İran, dün bir petrol gemisini vurdu. Hürmüz Boğazı’na yakın, Palau bandıralı Skylight ticari tankeri füzeyle vuruldu. Bu olayın ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Hürmüz’ü kapatmayacağız” açıklamasında bulundu.

Dünyayı sarsacak iddiaya yalanlama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisine 4 balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 7. duyurusu yayımlandı. Açıklamada, “Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı” ifadelerine yer verildi. İran-ABD gerili sonrasında Abraham Lincoln Uçak Gemisi taarruz grubu, Umman denizinde konuşlanmıştı. ABD ordusu geminin saldırıya uğradığını yalanladı.

Uluslararası Tepkiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hamaney’in öldürülmesini “insan ahlakı ve uluslararası hukuka aykırı kasıtlı bir suç” olarak nitelendirerek kınadı.

Çin lideri Xi Jinping sessizliğini korurken, Dışişleri Bakanlığı, “İran’ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a karşı güç kullanması ve İran’ın misillemelerinin uluslararası barışı baltaladığını söyledi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, “Barış için samimi ve sorumlu bir diyalog gerek” dedi.

İncirlik gözaltılarına sert tepki

İncirlik Üssü’nden canlı yayın yaptıkları gerekçesiyle ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen’in gözaltına alınmasına basın örgütleri ve siyasiler tepki gösterdi. Basın meslek örgütleri yaptıkları açıklamayla 3 gazetecinin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.