Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87’nci yıl dönümünde yapılan anma sırasında kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halindeyken çevrede saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hakkında alaycı sözler söyleyen Burhan Z., bu görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen Burhan Z.’yi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında “Atatürk’e hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

20 BİN LİRA CEZA

Ayrıca Burhan Z.’ye, motosiklet kullanırken cep telefonu ile görüntü çekmek ve çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten dolayı 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.