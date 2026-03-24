Kocaeli’nde Eğitim-İş üyesi tarih öğretmeni T.Ç.’nin sınıfta hazırladığı Atatürk köşesi, okul yönetimiyle kriz yaşanmasına neden oldu. Süreç, posterlerin kaldırılmasıyla başlayıp soruşturma ve görev yeri değişikliğiyle devam etti.

ATATÜRK KÖŞESİ KALDIRILDI 3 AYLAR KONULDU

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sınıfta oluşturulan köşede, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve çeşitli görsellerin yer aldığı pano hazırlandı. Okul yönetimi, görsellerin “eser inceleme komisyonu izni olmadan” kullanılamayacağı gerekçesiyle panodaki materyalleri kaldırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden hazırlanan pano ile 10 Kasım’da asılan siyah-beyaz Atatürk görsellerinin de ilerleyen günlerde tekrar kaldırıldığı öğrenildi. Sürecin en dikkat çekici detaylarından biri ise, kaldırılan Cumhuriyet ve Atatürk panosunun yerine okul yönetimi tarafından üç ayların başlangıcı ile ilgili yeni bir köşe oluşturulması oldu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşananlara tepki gösterilmesinin ardından T.Ç. öğretmenler arasındaki iletişim grubundan çıkarıldığı, daha sonra sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GEBZE’DEN KARAMÜRSEL’E GÖNDERİLDİ

Ocak ayında tamamlanan süreç sonunda T.Ç. Gebze’de bulunan Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’ndeki görevinden alınarak yaklaşık 85-90 kilometre uzaklıktaki Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne görevlendirildiği öğrenildi.